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23:17 (мск), источник: Publika.md

Микроавтобус из Кишинёва попал в ДТП в Румынии

Микроавтобус с 19 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем недалеко от уезда Бистрица-Нэсэуд.

Источник: Publika.md

Как сообщает Digi 24, оба транспортных средства вылетели с проезжей части.

На место ДТП выехали несколько автомобилей скорой помощи. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Обстоятельства столкновения выясняются.

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