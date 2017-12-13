Микроавтобус из Кишинёва попал в ДТП в Румынии
Микроавтобус с 19 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем недалеко от уезда
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Микроавтобус с 19 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем недалеко от уезда
Как сообщает Digi 24, оба транспортных средства вылетели с проезжей части.
На место ДТП выехали несколько автомобилей скорой помощи. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Обстоятельства столкновения выясняются.