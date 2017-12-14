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10:25 (мск), источник: Водитель Петербурга

Машина провалилась в промоину на улице Маршала Новикова

Вторая за день коммунальная авария затронула автомобилистов. На этот раз трубу прорвало в Приморском районе города.

Холодная вода залила дворовые проезды на улице Маршала Новикова, и одна машину частично ушла в яму, образовавшуюся на месте промоины, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, утром течь дала труда на улице Шотмана, и припаркованный транспорт (впрочем, как и едущий) оказался в горячей воде.

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