Машина провалилась в промоину на улице Маршала Новикова
Вторая за день коммунальная авария затронула автомобилистов. На этот раз трубу прорвало в Приморском районе города.
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Вторая за день коммунальная авария затронула автомобилистов. На этот раз трубу прорвало в Приморском районе города.
Холодная вода залила дворовые проезды на улице Маршала Новикова, и одна машину частично ушла в яму, образовавшуюся на месте промоины, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Напомним, утром течь дала труда на улице Шотмана, и припаркованный транспорт (впрочем, как и едущий) оказался в горячей воде.