Пропавшую 4 года назад дочь пенсионерки из Тараза будет искать Интерпол

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 дек — Sputnik. Родные тридцатилетней казахстанки Акмарал Абдихановой четыре года не знают, где она находится. Мама пропавшей женщины считает, что ее дочь насильно удерживают в рабстве, передает телеканал «КТК».

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62-летняя Саулехан Абдиханова, мама пропавшей девушки, рассказывает, что ее дочь, Акмарал, работала в иностранной фирме. После банкротства компании Акмарал и ее жених, который был начальником фирмы, уехали в Индию. Оттуда женщина часто звонила матери, рассказывала о хорошей жизни, а потом вдруг пропала.

«Она попросила, чтобы я отправила свидетельство о рождении. Она сказала, что примут иностранное гражданство. Я против была. Поэтому она бросила трубку. После этого не звонила. Я думаю, кто-то удерживает, не отпускает. Насильно удерживает. Я хочу знать, что она живая или как она там живет добровольно или кто-то насильно ее удерживает», — пояснила Сауле Абдиханова.

По словам женщины, она смирилась с женихом-иностранцем. Она также приняла, что ее дочь теперь поклоняется Будде. Отчаявшаяся женщина рассказывает, что получает звонки с иностранных номеров. В телефонной трубке молчат, и Абдиханова считает, что ее дочь оказалась в рабстве.

Девушку пытались искать через посольства других стран, но пока безрезультатно. Теперь ее поиском займется Интерпол.

«В 2013 году 2 января Акмарал Абдиханова с французского острова Реюньон прибыла в Республику Маврикий. Этого же года 30 марта она улетела в город Дубай. Поиски Акмарал Абдихановой будут продолжены через Международную организацию уголовной полиции — Интерпол», — сообщили телеканалу в министерстве иностранных дел РК.

В ведомстве уточнили, что после вылета с Маврикий следы девушки потерялись. Согласно двухгодичной записи Акмарал должны была прибыть в Москву, но и там отыскать ее не удалось.