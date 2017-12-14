Внезапная смерть настигла мужчину в Приморье

В районе одной из улиц мужчина, по предварительной версии, поскользнулся на ледяной придомовой территории, упал, сильно ударившись головой и от полученной травмы скончался на месте.

Как пишет популярный паблик в соцсети, очевидцы вызвали скорую помощь, прибывшую на место происшествия практически через час, однако ей осталось только зафиксировать смерть пострадавшего. После этого приехал участковый, также зафиксировал инцидент и уехал. Тело мужчины осталось лежать около подъезда.