С базы отдыха во Владивостоке из-за пожара эвакуированы 28 человек

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.

В ночь на четверг, 14 декабря, на базе отдыха «Лесная поляна» во Владивостоке произошел пожар. Посетители и персонал в количестве 28 человек были эвакуированы, сообщила корр. ИА PrimaMedia представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 22.22, менее чем через 10 минут на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев, всего было задействовано 14 спасателей, три единицы техники, газодымозащитная служба. В 01.17 пожар был ликвидирован», — уточнили в МЧС.

Известно, что площадь пожара составила 70 кв.метров, огнем были охвачены парная в бане и близлежащая деревянная постройка.

Эвакуированы 28 человек, пострадавших и погибших нет.