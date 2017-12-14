С базы отдыха во Владивостоке из-за пожара эвакуированы 28 человек
Загорелась парная в бане и рядом стоящая деревянная постройка (ВИДЕО).
Загорелась парная в бане и рядом стоящая деревянная постройка (ВИДЕО).
Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.
В ночь на четверг, 14 декабря, на базе отдыха «Лесная поляна» во Владивостоке произошел пожар. Посетители и персонал в количестве 28 человек были эвакуированы, сообщила корр. ИА PrimaMedia представитель
«Сообщение о возгорании поступило в
Известно, что площадь пожара составила 70 кв.метров, огнем были охвачены парная в бане и близлежащая деревянная постройка.
Эвакуированы 28 человек, пострадавших и погибших нет.