Ростовчанин попал в аварию в Хабаровске и обвинил в этом дорожные службы

Источник: Губерния онлайн

В среду у остановки «Стройка» в серьезном ДТП чудом уцелели шоферы трех «Тойот». Аварию устроил водитель «Платца», который двигался по улице Краснореченской со стороны Прогрессивной. Приезжий из Ростова, подрабатывающий таксистом, вез пассажира, сообщает портал «Губерния».

По словам мужчины, ехал он со скоростью не более 40 километров в час. Внезапно ускориться автолюбителю пришлось из-за автобуса, ехавшего в соседнем ряду. Маршрутное такси начало заносить и потянуло вправо, на седан. Таксист нажал на педаль газа и почувствовал, что теряет контроль над машиной. Неуправляемый «Платц» вынесло на встречную полосу, где произошло два столкновения.

Первой под удар попала «Тойота Калдина» 70-летнего пенсионера — «Платц» врезался в нее боком. Второе столкновение было с «Пробоксом», который вела 47-летняя горожанка. Универсал принадлежит брату ее мужа.