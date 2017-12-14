Ростовчанин попал в аварию в Хабаровске и обвинил в этом дорожные службы
Мужчина потерял контроль над иномаркой на заснеженной дороге и разбил еще две машины.
Мужчина потерял контроль над иномаркой на заснеженной дороге и разбил еще две машины.
В среду у остановки «Стройка» в серьезном ДТП чудом уцелели шоферы трех «Тойот». Аварию устроил водитель «Платца», который двигался по улице Краснореченской со стороны Прогрессивной. Приезжий из Ростова, подрабатывающий таксистом, вез пассажира, сообщает портал «Губерния».
По словам мужчины, ехал он со скоростью не более 40 километров в час. Внезапно ускориться автолюбителю пришлось
Первой под удар попала «Тойота Калдина» 70-летнего пенсионера — «Платц» врезался в нее боком. Второе столкновение было с «Пробоксом», который вела 47-летняя горожанка. Универсал принадлежит брату ее мужа.
Никто из участников ДТП серьезных травм не получил. Авария произошла около семи утра; по словам автолюбителей, песком дорогу посыпали только через три часа после происшествия. Хозяева разбитых машин винили во всем дорожные службы.