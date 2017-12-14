В Новосибирске минувшей ночью произошел пожар в частном доме

В Октябрьском районе Новосибирска минувшим вечером, 13 декабря, произошел пожар в частном доме на улице Лескова. Очевидцы сообщали о том, что густой черный дым от возгорания дома поднялся очень высоко в небо и был видел даже издалека. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, что пожар произошел в частном доме по адресу: улица Лескова, 101: вызов поступил дежурному 13 декабря в 18:37.

— На момент прибытия пожарных горел дом на двух хозяев — одна половина дома была полностью в огне. Не горящую половину дома проверили, внутри никого не было, вторую половину дома проверить не смогли, — рассказали местным СМИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет в этом пожаре нет.