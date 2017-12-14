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05:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Эксперты разобрались в причинах гибели краба в Находке

Такое явление — это результат сортировки уснувшего краба в танках промыслового судна.

Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.

Жители Находки обнаружили на берегу моря несколько десятков особей краба. Очевидцы, на первый взгляд необычного события, засняли происходящее на камеру. По версии авторов видео, морские обитатели, оказались на суше из-за банального голода. Однако эксперты, опрошенные корр. ИА PrimaMedia озвучили другую версию.

На видео запечатлено, как горожане, вооружившись вилами, буквально вычерпывают из воды крабов. Одновременно с этим жители поспешили выдвинуть свою версию случившегося, по их мнению, причина такого поведения крабов весьма банальная — голод. Как отмечают авторы видео, горожане не преминули воспользоваться бесплатным деликатесом и тут же ринулись собирать краба.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что в этом деле могут быть замешаны браконьеры, кто-то просто на просто выбросил груз из трюмов судна, когда их спугнула прибрежная охрана, и крабов прибило к берегу.

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Такую версию не исключили и опрошенные корр. агентства эксперты. По мнению руководителя Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергея Масленникова, такое явление — это результат сортировки уснувшего краба в танках промыслового судна.

— Краб-стригун опилио самый распространенный краб в мире, поэтому нельзя говорить, что его популяция находится под какой-либо угрозой. Ни о каком массовом самоубийстве речи быть не может — это один из самых не прихотливых крабов в мире, он обитает от 0 до 1000 метров, у него непромысловая самка, что тоже очень сильно защищает его. Видимо, краб перевозился в живом виде, вероятно, на краболовном судне, но скорее всего, на промысловом. Членистоногие уснули в танке судна, ведь там высокая плотность, затем их отсортировали, вытащили на палубу и несколько ящиков сбросили в воду. В спящем состоянии краб имеет положительную плавучесть, потому что он истощен, тем более сам танк, где он находится, интенсивно продувают. Вероятно, где-то неподалеку было судно с живыми крабами. Нельзя говорить, что он сам выбросился на берег, — сказал Сергей Масленников.

Отметим, что похожая история произошла в январе 2016 года во Владивостоке, когда также в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как люди в бухте Соболь возле полуострова Басаргина руками ловят краба и собирают его в мешки. Очевидцы, тогда высказывали предположения, что краба в таком количестве «скинули» браконьеры, и он выплыл на берег.

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