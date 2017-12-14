Эксперты разобрались в причинах гибели краба в Находке

Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.

Жители Находки обнаружили на берегу моря несколько десятков особей краба. Очевидцы, на первый взгляд необычного события, засняли происходящее на камеру. По версии авторов видео, морские обитатели, оказались на суше из-за банального голода. Однако эксперты, опрошенные корр. ИА PrimaMedia озвучили другую версию.

На видео запечатлено, как горожане, вооружившись вилами, буквально вычерпывают из воды крабов. Одновременно с этим жители поспешили выдвинуть свою версию случившегося, по их мнению, причина такого поведения крабов весьма банальная — голод. Как отмечают авторы видео, горожане не преминули воспользоваться бесплатным деликатесом и тут же ринулись собирать краба.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что в этом деле могут быть замешаны браконьеры, кто-то просто на просто выбросил груз из трюмов судна, когда их спугнула прибрежная охрана, и крабов прибило к берегу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zAbNMttBVN8?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Такую версию не исключили и опрошенные корр. агентства эксперты. По мнению руководителя Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергея Масленникова, такое явление — это результат сортировки уснувшего краба в танках промыслового судна.

— Краб-стригун опилио самый распространенный краб в мире, поэтому нельзя говорить, что его популяция находится под какой-либо угрозой. Ни о каком массовом самоубийстве речи быть не может — это один из самых не прихотливых крабов в мире, он обитает от 0 до 1000 метров, у него непромысловая самка, что тоже очень сильно защищает его. Видимо, краб перевозился в живом виде, вероятно, на краболовном судне, но скорее всего, на промысловом. Членистоногие уснули в танке судна, ведь там высокая плотность, затем их отсортировали, вытащили на палубу и несколько ящиков сбросили в воду. В спящем состоянии краб имеет положительную плавучесть, потому что он истощен, тем более сам танк, где он находится, интенсивно продувают. Вероятно, где-то неподалеку было судно с живыми крабами. Нельзя говорить, что он сам выбросился на берег, — сказал Сергей Масленников.