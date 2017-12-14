Эксперты разобрались в причинах гибели краба в Находке
Такое явление — это результат сортировки уснувшего краба в танках промыслового судна.
Такое явление — это результат сортировки уснувшего краба в танках промыслового судна.
Владивосток, 14 декабря, PrimaMedia.
Жители Находки обнаружили на берегу моря несколько десятков особей краба. Очевидцы, на первый взгляд необычного события, засняли происходящее на камеру. По версии авторов видео, морские обитатели, оказались на суше
Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что в этом деле могут быть замешаны браконьеры,
Такую версию не исключили и опрошенные корр. агентства эксперты. По мнению руководителя Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергея Масленникова, такое явление — это результат сортировки уснувшего краба в танках промыслового судна.
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Отметим, что похожая история произошла в январе 2016 года во Владивостоке, когда также в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как люди в бухте Соболь возле полуострова Басаргина руками ловят краба и собирают его в мешки. Очевидцы, тогда высказывали предположения, что краба в таком количестве «скинули» браконьеры, и он выплыл на берег.