Иномарка в Омске врезалась в дерево и перегородила дорогу

С приходом зимы на дорогах все чаще происходят ДТП. Причин тому множество — это и невнимательность, и нарушение скоростного режима и, конечно же, гололед. Очевидцы выкладывают в соцсети моменты и последствия аварий.

Так, накануне в группе «REGIK55 ОМСК» появилось видео очередного происшествия. В начале недели в Амурском поселке на улице 2-я Челюскинцев водитель на автомобиле «Мазда» не справился с управлением. Машину занесло, она вылетела на обочину и врезалась в дерево. От удара сильно смяло капот минвэна, автомобиль отбросило обратно на дорогу, где он остановился, перекрыв обе полосы движения.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-54036611&id=456242773&hash=eaaacc7b56aee746&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Водитель серьезных травм не получил. Он вышел из автомобиля и поднял оторвавшийся номерной знак. К нему на помощь поспешили очевидцы. Все вмести они попытались открыть капот, из-под которого валил дым.