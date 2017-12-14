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08:05 (мск), источник: Om1.ru

Иномарка в Омске врезалась в дерево и перегородила дорогу

Гололед зимой часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий.

С приходом зимы на дорогах все чаще происходят ДТП. Причин тому множество — это и невнимательность, и нарушение скоростного режима и, конечно же, гололед. Очевидцы выкладывают в соцсети моменты и последствия аварий.

Так, накануне в группе «REGIK55 ОМСК» появилось видео очередного происшествия. В начале недели в Амурском поселке на улице 2-я Челюскинцев водитель на автомобиле «Мазда» не справился с управлением. Машину занесло, она вылетела на обочину и врезалась в дерево. От удара сильно смяло капот минвэна, автомобиль отбросило обратно на дорогу, где он остановился, перекрыв обе полосы движения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Водитель серьезных травм не получил. Он вышел из автомобиля и поднял оторвавшийся номерной знак. К нему на помощь поспешили очевидцы. Все вмести они попытались открыть капот, из-под которого валил дым.

Будьте аккуратны на дорогах.

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