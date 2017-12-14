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05:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

На переселении из зоны затопления БоГЭС мошенники «заработали» 23 млн рублей

Обвиняемые убеждали владельцев квартир в Усть-Илимске завысить их стоимость.

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при переселении жителей из зоны затопления Богучанской ГЭС (БоГЭС) в Усть-Илимском районе Иркутской области, пять фигурантов обвиняются в хищении более 23 млн рублей у государства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, обвиняемые убеждали владельцев квартир в Усть-Илимске, которые выкупали для переселенцев из зоны затопления, завысить их стоимость.

«Разницу между ценой, указанной в договоре, и реальной стоимостью квартир продавцы передавали участникам организованной группы якобы на компенсационные меры, предусмотренные действующим законодательством, и заложенные в стоимость квартир», — говорится в сообщении.

Участниками группы с июня по декабрь 2013 года были пять человек, включая заместителя главы областной дирекции по подготовке ложа БоГЭС и директора одного из агентств недвижимости.

В ходе расследования уголовного дела допрошено более 300 свидетелей, проведено более 30 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских, почерковедческих, технических и лингвистических.

Богучанскую ГЭС построили на востоке Красноярского края. В зону затопления БоГЭС на территории Иркутской области попали поселки Кеуль (1,4 тыс. жителей) и Невон (около 300 жителей) Усть-Илимского района, а также около 80 объектов в Усть-Илимске. Их жители были переселены, все строения разобраны.

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