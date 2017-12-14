На переселении из зоны затопления БоГЭС мошенники «заработали» 23 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при переселении жителей из зоны затопления Богучанской ГЭС (БоГЭС) в Усть-Илимском районе Иркутской области, пять фигурантов обвиняются в хищении более 23 млн рублей у государства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, обвиняемые убеждали владельцев квартир в Усть-Илимске, которые выкупали для переселенцев из зоны затопления, завысить их стоимость.

«Разницу между ценой, указанной в договоре, и реальной стоимостью квартир продавцы передавали участникам организованной группы якобы на компенсационные меры, предусмотренные действующим законодательством, и заложенные в стоимость квартир», — говорится в сообщении.

Участниками группы с июня по декабрь 2013 года были пять человек, включая заместителя главы областной дирекции по подготовке ложа БоГЭС и директора одного из агентств недвижимости.

В ходе расследования уголовного дела допрошено более 300 свидетелей, проведено более 30 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских, почерковедческих, технических и лингвистических.