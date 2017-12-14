На переселении из зоны затопления БоГЭС мошенники «заработали» 23 млн рублей
Обвиняемые убеждали владельцев квартир в
Обвиняемые убеждали владельцев квартир в
Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при переселении жителей из зоны затопления Богучанской ГЭС (БоГЭС) в
По версии следствия, обвиняемые убеждали владельцев квартир в
«Разницу между ценой, указанной в договоре, и реальной стоимостью квартир продавцы передавали участникам организованной группы якобы на компенсационные меры, предусмотренные действующим законодательством, и заложенные в стоимость квартир», — говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела допрошено более 300 свидетелей, проведено более 30 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских, почерковедческих, технических и лингвистических.
Богучанскую ГЭС построили на востоке Красноярского края. В зону затопления БоГЭС на территории Иркутской области попали поселки Кеуль (1,4 тыс. жителей) и Невон (около 300 жителей)