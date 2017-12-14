Три человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Хабаровске

Хабаровск, 14 декабря, AmurMedia.

На пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска 14 декабря в 05.50 поступила информация о возгорании в 9-ти этажном доме в ДОСах (Большой Аэродром). Уже через 3 минуты огнеборцы прибыли на место возгорания. Пожар возник на балконе квартиры первого этажа, далее пламя перекинулось в комнату, горели домашние вещи. Хозяина квартиры, где произошло возгорание, на месте не оказалось, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcqWGIjHJWK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">?Комментарий подписчика: ?«Пожар на Досах .» . Обновление: ?По предварительной информации спасатели эвакуировали более 20 человек. 3 человека погибли. ______ ⚠️Стали очевидцами происшествия? ✅Присылайте нам ?? ?9️⃣1️⃣4️⃣-1️⃣6️⃣4️⃣-0️⃣2️⃣-0️⃣2️⃣ ?Прямая ссылка в шапке профиля ?Читайте нас в телеграмм ✈️t.me/criminal_khv ___ ?Криминальный|Хабаровск? _____________________ #news#новостихабаровска#хабаровскийкрай#дальнийвосток#происшествия#двстолица#новости#Khabarovsk#Хабаровск#khv_people#Khv_photo#khv_sport#khvphoto#newskhv#instakhv#khv#khv_insta#khv27region#prokhv#хабара#новостидв#27region#27регион#vdk#мчс#пожар#спасатели#огонь#тушение</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ?Криминальный|Хабаровск? (@criminal_khv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-13T23:56:28+00:00">Дек 13 2017 в 3:56 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В подъезде дома и квартирах было сильное задымление. Звенья газодымозащитной службы быстро приступили к разведке помещений и эвакуации людей. Всего с помощью спасательных устройств из квартир был эвакуирован 21 человек. Трех жильцов квартир 5-го и 9-го этажей огнеборцы передали врачам скорой помощи для проведения реанимационных мероприятий. Несмотря на усилия врачей, пострадавшие скончались.

В результате оперативных действий брандмейстеров пожар был локализован в 06.30, полностью ликвидирован в 08.08. Общая площадь пожара составила около 45 кв. м, от огня пострадала одна квартира с балконом первого этажа. Всего для ликвидации пожара было привлечено 18 человек и 5 единиц техники. Для оказания психологической помощи людям на месте работали психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.