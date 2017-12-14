Три человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Хабаровске
Пожар возник на балконе квартиры первого этажа, хозяйки квартиры дома не оказалось.
Пожар возник на балконе квартиры первого этажа, хозяйки квартиры дома не оказалось.
Хабаровск, 14 декабря, AmurMedia.
На пульт
В подъезде дома и квартирах было сильное задымление. Звенья газодымозащитной службы быстро приступили к разведке помещений и эвакуации людей. Всего с помощью спасательных устройств из квартир был эвакуирован 21 человек. Трех жильцов квартир 5-го и 9-го этажей огнеборцы передали врачам скорой помощи для проведения реанимационных мероприятий. Несмотря на усилия врачей, пострадавшие скончались.
В результате оперативных действий брандмейстеров пожар был локализован в 06.30, полностью ликвидирован в 08.08. Общая площадь пожара составила около 45 кв. м, от огня пострадала одна квартира с балконом первого этажа. Всего для ликвидации пожара было привлечено 18 человек и 5 единиц техники. Для оказания психологической помощи людям на месте работали психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
В настоящее время причины возгорания, виновный устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, следственных, проводится проверка и установка обстоятельств происшествия.