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05:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Три человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Хабаровске

Пожар возник на балконе квартиры первого этажа, хозяйки квартиры дома не оказалось.

Хабаровск, 14 декабря, AmurMedia.

На пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска 14 декабря в 05.50 поступила информация о возгорании в 9-ти этажном доме в ДОСах (Большой Аэродром). Уже через 3 минуты огнеборцы прибыли на место возгорания. Пожар возник на балконе квартиры первого этажа, далее пламя перекинулось в комнату, горели домашние вещи. Хозяина квартиры, где произошло возгорание, на месте не оказалось, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

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В подъезде дома и квартирах было сильное задымление. Звенья газодымозащитной службы быстро приступили к разведке помещений и эвакуации людей. Всего с помощью спасательных устройств из квартир был эвакуирован 21 человек. Трех жильцов квартир 5-го и 9-го этажей огнеборцы передали врачам скорой помощи для проведения реанимационных мероприятий. Несмотря на усилия врачей, пострадавшие скончались.

В результате оперативных действий брандмейстеров пожар был локализован в 06.30, полностью ликвидирован в 08.08. Общая площадь пожара составила около 45 кв. м, от огня пострадала одна квартира с балконом первого этажа. Всего для ликвидации пожара было привлечено 18 человек и 5 единиц техники. Для оказания психологической помощи людям на месте работали психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

В настоящее время причины возгорания, виновный устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, следственных, проводится проверка и установка обстоятельств происшествия.

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