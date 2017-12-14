Новосибирская прокуратура подвела статистику преступлений за 11 месяцев 2017 года

Местная прокуратура подвела статистику преступлений за 11 месяцев 2017 года. За этот период времени органы следствия и дознания приняли к производству почти 50 тысяч уголовных дел, что составляет на 8,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Замечено существенное уменьшение числа оконченных уголовных дел с 18 759 до 15 927, из которых в суд было направлено 15 165 дел, прекращено — 571.