Новосибирская прокуратура подвела статистику преступлений за 11 месяцев 2017 года
В текущем году уменьшилось число всех преступлений, согласно подведенным итогам.
В текущем году уменьшилось число всех преступлений, согласно подведенным итогам.
Местная прокуратура подвела статистику преступлений за 11 месяцев 2017 года. За этот период времени органы следствия и дознания приняли к производству почти 50 тысяч уголовных дел, что составляет на 8,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Замечено существенное уменьшение числа оконченных уголовных дел с 18 759 до 15 927, из которых в суд было направлено 15 165 дел, прекращено — 571.
— В текущем году уменьшилось число всех преступлений: на 32% снизилось количество разбойных нападений, на 22,7% — преступлений против жизни и здоровья, на 18,2% — грабежей, на 10,6% — угонов транспортных средств, на 7,5% — тяжких и особо тяжких преступлений. Больше половины преступлений раскрыто. Незаконченными остаются 15,5 тысяч дел, в том числе 10,4 краж, 365 грабежей, 16 разбоев, 2 убийства и одно изнасилование, сообщает