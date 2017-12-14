Пять красноярцев привезли из азиатских стран болезни
В ноябре 2017 года карантин не прошли 5 красноярцев, слетавших отдохнуть в Тайланд, Вьетнам и Китай.
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В ноябре 2017 года карантин не прошли 5 красноярцев, слетавших отдохнуть в Тайланд, Вьетнам и Китай.
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по краю, среди заболеваний специалисты выявили острую респираторную вирусную инфекцию, энтеровирусную инфекцию, аденовирусную инфекцию, острую кишечную инфекцию и сальмонеллез. «В отношении больных пассажиров, контактных лиц проведен полный комплекс
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости лихорадкой Зика, лихорадкой Денге в пунктах пропуска сохраняется усиленный контроль за проведением дезинсекционных мероприятий.