Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский и Фрейндлих посетили премьеру «Карпа отмороженного»
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом
Киев примет меры в ответ на пуск поездов РФ в обход Украины
О состоянии госпитализированной Даны Борисовой рассказали в НАС
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
Посол США Хантсман ответил на вопрос: "А чей же Крым?"
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Жена Малахова пришла на вечерику в приталенном платье (фото)
Модель рассказала, о травле из-за «слишком темного» цвета кожи
СМИ: Найдено тело экс-участницы «Дома-2» Марии Политовой
МИД Польши: Наше ангельское терпение кончилось
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
08:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Погорельцам из Кыштыма пообещали помочь с жильем

Из-за пожара семья из четырех человек осталась без крыши над головой.

Уничтожающий все на своем пути пожар, случился в среду ночью, 13 декабря, на улице Крестьянской в городе Кыштым. Супруги с детьми успели спастись, но вот из своего домашнего имущества у них не осталось практически ничего. Сейчас погорельцы живут временно у своих знакомых, но в администрации города обещали им помочь.

Сегодня, 14 декабря, пострадавшие на пожаре южноуральцы смогут посмотреть одну из свободных комнат в доме № 111 на улице Карла Либкнехта. Жилье это муниципальное и до полного восстановление своего, семья с двумя детьми может жить здесь.

Если же жилье не понравится, то в администрации города могут предложить альтернативный вариант — пункт временного размещения в комплексе социального обслуживания. В любом случае, на улице семью с двумя детьми не оставят.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 50-летняя Николь Кидман снялась обнаженной в новом фильме
Частные клиники, работающие по ОМС: права пациентов в 2018 году
США обвинили РФ в обстрелах гражданского населения на Украине
США: батареи ПРО в Румынии и Польше не могут запускать Tomahawk
Песков: видим много достойных людей, но не видим конкурентов
Сальма Хайек: Вайнштейн в течение многих лет был моим монстром
Мэй потерпела поражение в парламенте по вопросу о «брексите»
В Канаде разбился пассажирский самолет ATR-42
Милонова расстроили дорогие осьминоги и креветки в магазинах
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
От Кати Пушкаревой до няни Вики: звезды сериалов отметили юбилей Популярные российские актеры кино и телевидения собрались на праздновании 15-летия компании «Амедиа»
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь