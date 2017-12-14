Погорельцам из Кыштыма пообещали помочь с жильем

Уничтожающий все на своем пути пожар, случился в среду ночью, 13 декабря, на улице Крестьянской в городе Кыштым. Супруги с детьми успели спастись, но вот из своего домашнего имущества у них не осталось практически ничего. Сейчас погорельцы живут временно у своих знакомых, но в администрации города обещали им помочь.

Сегодня, 14 декабря, пострадавшие на пожаре южноуральцы смогут посмотреть одну из свободных комнат в доме № 111 на улице Карла Либкнехта. Жилье это муниципальное и до полного восстановление своего, семья с двумя детьми может жить здесь.