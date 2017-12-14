Отец, до смерти забивший сына в Молдове, узнал приговор
КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Житель села Петрешть Унгенского района приговорен к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы за убийство единственного сына.
КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Житель села Петрешть Унгенского района приговорен к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы за убийство единственного сына.
Трагедия произошла в середине августа этого года. В Инспекторат полиции Унген 14 августа поступил телефонный звонок от врачей скорой помощи, которые сообщили о смерти 11-летнего мальчика. На место происшествия выехала оперативная группа, которая выяснила, что вечером 12 августа отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сильно избил сына по причине того, что тот не позаботился о теленке.
За это 36-летний мужчина нанес ребенку несколько сильный ударов в область живота. Ребенок остался лежать на кровати. Несмотря на сильную боль врачей ему не вызвали, что привело к смерти.
Семья, где произошла трагедия, до этого момента не находилась на учете правоохранительных органов и не входила в категорию