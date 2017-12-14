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07:11 (мск), источник: Sputnik.md

Отец, до смерти забивший сына в Молдове, узнал приговор

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Житель села Петрешть Унгенского района приговорен к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы за убийство единственного сына.

Источник: Sputnik.md
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Трагедия произошла в середине августа этого года. В Инспекторат полиции Унген 14 августа поступил телефонный звонок от врачей скорой помощи, которые сообщили о смерти 11-летнего мальчика. На место происшествия выехала оперативная группа, которая выяснила, что вечером 12 августа отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сильно избил сына по причине того, что тот не позаботился о теленке.

За это 36-летний мужчина нанес ребенку несколько сильный ударов в область живота. Ребенок остался лежать на кровати. Несмотря на сильную боль врачей ему не вызвали, что привело к смерти.

Семья, где произошла трагедия, до этого момента не находилась на учете правоохранительных органов и не входила в категорию социально-уязвимых. У родителей погибшего мальчика есть дочь.

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