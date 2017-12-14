Задержание 18-летнего курьера всполошило наркоманов Владивостока

В ходе досмотра 18-летнего жителя краевого центра в рюкзаке были обнаружены три свертка с веществом, похожим на наркотик синтетического происхождения.

Задержанный рассказал сотрудникам Росгвардии, что приобрел в личное пользование около 60 граммов так называемой «скорости», но при транспортировке был задержан.

По сигналу сотрудников вневедомственной охраны на место происшествия прибыли полицейские. Изъятое вещество направлено на экспертизу.