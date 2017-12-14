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05:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Задержание 18-летнего курьера всполошило наркоманов Владивостока

Подозрительный парень не смог скрыться от полиции на Карбышева, сообщили Deita. ru в Росгвардии.

В ходе досмотра 18-летнего жителя краевого центра в рюкзаке были обнаружены три свертка с веществом, похожим на наркотик синтетического происхождения.

Задержанный рассказал сотрудникам Росгвардии, что приобрел в личное пользование около 60 граммов так называемой «скорости», но при транспортировке был задержан.

По сигналу сотрудников вневедомственной охраны на место происшествия прибыли полицейские. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

Михаил Грач.

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