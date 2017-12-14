В Канаде разбился пассажирский самолет
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation, на борту которого находились 22 пассажира и 3 члена экипажа, потерпел крушение недалеко от населенного пункта
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation, на борту которого находились 22 пассажира и 3 члена экипажа, потерпел крушение недалеко от населенного пункта
Инцидент произошел вскоре после вылета самолета из аэропорта
На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб. Они оказывают помощь находившимся на борту самолета, передает газета Globe and Mail.
Министерство транспорта Канады начало расследование инцидента.
ATR-42 — региональный двухмоторный турбовинтовой самолет, производимый