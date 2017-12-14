Красноярские врачи спасли пациенту руку, попавшую в бетономешалку

Специалисты БСМП спасли жителю Красноярского края руку, попавшую в бетономешалку.

Как сообщают в региональном министерстве здравоохранения, в больницу мужчина поступил с тяжелой травмой предплечья и кисти, с размозжением и массивным дефектом кости, мышц, сухожилий, нервов и кожи. Как правило, при таких повреждениях встает вопрос об ампутации. Однако красноярским врачам удалось провести органосберегающую операцию.

«Для укрытия раневого дефекта и замещения кожи, на передней брюшной стенке был выкроен лоскут на ножке т.н. “итальянский”. Кожный раневой дефект размером 20 на 12 см был замещен во время операции», — отметили в ведомстве.