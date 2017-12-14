Перевозчика, чья маршрутка протаранила трамвай, проверяют в Челябинске
У водителя маршрутного такси нашли путевой лист без даты предрейсового осмотра.
У водителя маршрутного такси нашли путевой лист без даты предрейсового осмотра.
Деятельность
В ходе осмотра места происшествия сотрудники ГИБДД нашли у водителя маршрутки путевой лист, на котором не было даты предрейсового осмотра. Такой осмотр водитель должен проходить ежедневно, только после этого ему разрешается выходить на линию.
«По указанию прокурора области органами прокуратуры потребовано от ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску организовать проведение внеплановой проверки в компании, осуществлявшей перевозку пассажиров — ООО “Автобусная компания”», — пояснили в прокуратуре.
Напомним, авария, в которой пострадал водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров, произошла на Свердловском проспекте в Челябинске утром 13 декабря: маршрутное такси выехало на встречные трамвайные пути и лоб в лоб столкнулось с неподвижным вагоном.