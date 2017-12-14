Перевозчика, чья маршрутка протаранила трамвай, проверяют в Челябинске

Деятельность компании-перевозчика, чьё маршрутное такси протаранило трамвай, проверяют в Челябинске, сообщают в пресс-центре надзорного ведомства.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники ГИБДД нашли у водителя маршрутки путевой лист, на котором не было даты предрейсового осмотра. Такой осмотр водитель должен проходить ежедневно, только после этого ему разрешается выходить на линию.

«По указанию прокурора области органами прокуратуры потребовано от ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску организовать проведение внеплановой проверки в компании, осуществлявшей перевозку пассажиров — ООО “Автобусная компания”», — пояснили в прокуратуре.