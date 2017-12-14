Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
Названа самая пьющая страна Европы
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Что станет с жильем в 2018 году?
О состоянии госпитализированной Даны Борисовой рассказали в НАС
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Посол США Хантсман ответил на вопрос: "А чей же Крым?"
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Актер Александр Солдатов боролся с раком на протяжении 11 лет
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Иванка Трамп выбрала элегантный образ для празднования Хануки
Стивен Тайлер открыл центр для женщин, переживших насилие
МИД Польши: «Наше ангельское терпение закончилось» — СМИ
СМИ: Европа винит во всем президента России
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
8Суперлуние-2017
07:21 (мск), источник: АиФ Челябинск

Перевозчика, чья маршрутка протаранила трамвай, проверяют в Челябинске

У водителя маршрутного такси нашли путевой лист без даты предрейсового осмотра.

Деятельность компании-перевозчика, чьё маршрутное такси протаранило трамвай, проверяют в Челябинске, сообщают в пресс-центре надзорного ведомства.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники ГИБДД нашли у водителя маршрутки путевой лист, на котором не было даты предрейсового осмотра. Такой осмотр водитель должен проходить ежедневно, только после этого ему разрешается выходить на линию.

«По указанию прокурора области органами прокуратуры потребовано от ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску организовать проведение внеплановой проверки в компании, осуществлявшей перевозку пассажиров — ООО “Автобусная компания”», — пояснили в прокуратуре.

Напомним, авария, в которой пострадал водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров, произошла на Свердловском проспекте в Челябинске утром 13 декабря: маршрутное такси выехало на встречные трамвайные пути и лоб в лоб столкнулось с неподвижным вагоном.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ожившие в морге и записки в желудках. Судмедэксперт - о «мистических» смертях
США обвинили РФ в обстрелах гражданского населения на Украине
США: батареи ПРО в Румынии и Польше не могут запускать Tomahawk
Песков: видим много достойных людей, но не видим конкурентов
Сальма Хайек: Вайнштейн в течение многих лет был моим монстром
Мэй потерпела поражение в парламенте по вопросу о «брексите»
В Канаде разбился пассажирский самолет ATR-42
Милонова расстроили дорогие осьминоги и креветки в магазинах
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь