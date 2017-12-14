В Омской области собака выследила похитителей 8-метрового рельса до самого дома

Полицейские прибыли на место преступления вместе со служебной следовой овчаркой по кличке Етти-Лютый, рассказали в пресс-службе ведомства. Там были обнаружены следы волочения, а также отпечатки протекторов автомобиля и следы обуви, которые злоумышленники пытались замести ветками. Однако это не помешало взять след собаке, которая вскоре вывела сотрудников к проселочной дороге. Там похитители сели в машину и поехали в сторону деревень.

На въезде в деревню Лютый снова взял след и привел оперативников к воротам частного дома, в ограде которого находился прицеп и следы распила металла.

Вскоре выяснилось, что к преступлению причастны двое местных жителей, 27 и 38 лет. Их удалось задержать по месту жительства. Они признались в краже и рассказали, что распилили рельс и сдали в ближайший пункт приема металлолома.