В Омской области собака выследила похитителей 8-метрового рельса до самого дома
Начальник Иртышской станции пути сообщил в Омское линейное управление на транспорте, что со станции Черлак под Омском пропал восьмиметровый рельс.
Начальник Иртышской станции пути сообщил в Омское линейное управление на транспорте, что со станции Черлак под Омском пропал восьмиметровый рельс.
Полицейские прибыли на место преступления вместе со служебной следовой овчаркой по кличке
На въезде в деревню Лютый снова взял след и привел оперативников к воротам частного дома, в ограде которого находился прицеп и следы распила металла.
Вскоре выяснилось, что к преступлению причастны двое местных жителей, 27 и 38 лет. Их удалось задержать по месту жительства. Они признались в краже и рассказали, что распилили рельс и сдали в ближайший пункт приема металлолома.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. Они находятся под подпиской о невыезде.