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08:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Крушение вертолета в Иркутской области: тело пассажира пока не нашли

Воздушное судно с телом пилота лежит на дне Братского водохранилища.

Тело пассажира вертолета «Еврокоптер АС-350», который потерпел крушение 7 декабря в Братском районе, пока не нашли. Напомним, накануне спасатели с помощью подводного аппарата «FALCON» обнаружили воздушное судно на глубине 65 метров на дне Братского водохранилища вблизи поселка Чистый. Внутри кабины зажато тело пилота.

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— Сейчас невозможно поднять затонувший вертолет, — сообщает пресс-служба администрации Братска. -«Еврокоптер» достанут со дна с помощью специальной техники, когда лед станет достаточно прочным.

Как комментируют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, спасатели продолжают круглые сутки обследовать дно водохранилища глубоководным аппаратом, чтобы найти тело пассажира вертолета, бизнесмена Егора Банщикова из Братска.

Напомним, 11 декабря обломки «Еврокоптера» и бортовой журнал нашли на льду залива Кочегаринский Братского водохранилища. Причины крушения расследует специальная комиссия, созданная при МАК. Заведено уголовное дело.

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