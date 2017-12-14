Крушение вертолета в Иркутской области: тело пассажира пока не нашли

Тело пассажира вертолета «Еврокоптер АС-350», который потерпел крушение 7 декабря в Братском районе, пока не нашли. Напомним, накануне спасатели с помощью подводного аппарата «FALCON» обнаружили воздушное судно на глубине 65 метров на дне Братского водохранилища вблизи поселка Чистый. Внутри кабины зажато тело пилота.

Читайте также В Иркутской области нашли тела погибших при крушении вертолета

— Сейчас невозможно поднять затонувший вертолет, — сообщает пресс-служба администрации Братска. -«Еврокоптер» достанут со дна с помощью специальной техники, когда лед станет достаточно прочным.

Как комментируют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, спасатели продолжают круглые сутки обследовать дно водохранилища глубоководным аппаратом, чтобы найти тело пассажира вертолета, бизнесмена Егора Банщикова из Братска.