Крушение вертолета в Иркутской области: тело пассажира пока не нашли
Воздушное судно с телом пилота лежит на дне Братского водохранилища.
Воздушное судно с телом пилота лежит на дне Братского водохранилища.
Тело пассажира вертолета «Еврокоптер АС-350», который потерпел крушение 7 декабря в Братском районе, пока не нашли. Напомним, накануне спасатели с помощью подводного аппарата «FALCON» обнаружили воздушное судно на глубине 65 метров на дне Братского водохранилища вблизи поселка Чистый. Внутри кабины зажато тело пилота.
— Сейчас невозможно поднять затонувший вертолет, — сообщает
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Напомним, 11 декабря обломки «Еврокоптера» и бортовой журнал нашли на льду залива Кочегаринский Братского водохранилища. Причины крушения расследует специальная комиссия, созданная при МАК. Заведено уголовное дело.