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08:21 (мск), источник: VN.ru

Посудомоечную машину с наркотиками заказал гость Новосибирска

Юный житель Улан-Удэ решил открыть «бизнес» по продаже наркотиков в столице Сибири и для этой цели заказал по почте из Читы оптовую партию наркотиков, для маскировки дополнив посылку посудомоечной машиной. Об этом сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

19-летний житель Бурятии планировал распространять синтетические наркотики с помощью интернета. Прибыв в Новосибирск, он снял номер в отеле и стал ждать посылку из Читы.

В ходе спецоперации подозреваемый был задержан в Железнодорожном районе сразу же после получения почтового отправления. Задержание проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по НСО при силовой поддержке бойцов отряда «Гром».

В изъятой упаковке находилась посудомоечная машина, внутри которой лежали восемь полимерных пакетов с порошкообразным веществом массой около восьми килограммов. Экспертиза признала содержимое пакетов наркотическим средством.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала представитель ГУ МВД по региону Анастасия Ахметова. В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к организации поставки наркотиков.

Новосибирск с его огромным населением является привлекательным местом для наркоторговцев. Год назад сотрудники ФСБ задержали в столице Сибири гражданина Украины Алексея Ш. В его личных вещах нашли более двух килограммов наркотиков. Суд признал иностранца виновным и вынес приговор — 6 лет колонии строгого режима.

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