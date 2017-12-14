В Челябинской области пьяный водитель въехал в толпу школьников

Дорожный инцидент с нетрезвым водителем произошел в одном из южноуральских поселков под Кыштымом. Веселая компания каталась на отечественном «жигуленке» по поселку и в один прекрасный момент авто врезалось в ограждение на улице Мира поселка Тайгинка. В это время по тротуару шли школьники.

— Авария произошла напротив местной школы, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кыштыма. — Ученики успели отбежать от того места, куда врезалась машина. Их спасло чудо. Пассажиры пьяного авто разбежались после аварии.

При изучении обстоятельств аварии выяснилось, что у автомобилиста нет водительского удостоверения, а гонял по поселку он на машине своей матери.