В Челябинской области пьяный водитель въехал в толпу школьников
25-летний гонщик с друзьями рассекал по родному поселку на маминой «шестерке».
25-летний гонщик с друзьями рассекал по родному поселку на маминой «шестерке».
Дорожный инцидент с нетрезвым водителем произошел в одном из южноуральских поселков под Кыштымом. Веселая компания каталась на отечественном «жигуленке» по поселку и в один прекрасный момент авто врезалось в ограждение на улице Мира поселка Тайгинка. В это время по тротуару шли школьники.
— Авария произошла напротив местной школы, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кыштыма. — Ученики успели отбежать от того места, куда врезалась машина. Их спасло чудо. Пассажиры пьяного авто разбежались после аварии.
При изучении обстоятельств аварии выяснилось, что у автомобилиста нет водительского удостоверения, а гонял по поселку он на машине своей матери.
За пьяную езду южноуральцу грозит до 15 суток административного ареста. К тому же полицейские выписали нарушителю штраф пять тысяч рублей — за повреждение ограды. ВАЗ-2106 отправлен на штрафстоянку.