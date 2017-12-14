В Ачинске таксист умер во время движения

В Ачинске мужчина-таксист умер за рулем машины и въехал в ограждение. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло 13 декабря в четвертом микрорайоне города.

Очевидцы сообщили, что у водителя якобы оторвался тромб и он скончался. Автомобиль ВАЗ, которым он уже не управлял, остановил металлический забор.

В дорожной полиции также полагают, что смерть водителя наступила не в результате ДТП.

Однако точную причину его гибели предстоит установить экспертам.