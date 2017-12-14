В Ачинске таксист умер во время движения
Инцидент произошел в среду, причину смерти мужчины предстоит установить экспертам.
Инцидент произошел в среду, причину смерти мужчины предстоит установить экспертам.
В Ачинске
Очевидцы сообщили, что у водителя якобы оторвался тромб и он скончался. Автомобиль ВАЗ, которым он уже не управлял, остановил металлический забор.
В дорожной полиции также полагают, что смерть водителя наступила не в результате ДТП.
Однако точную причину его гибели предстоит установить экспертам.
Возраст погибшего водителя не уточняется. Других пострадавших в ДТП не было.