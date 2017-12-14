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08:00 (мск), источник: Newslab.ru

В Ачинске таксист умер во время движения

Инцидент произошел в среду, причину смерти мужчины предстоит установить экспертам.

В Ачинске мужчина-таксист умер за рулем машины и въехал в ограждение. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло 13 декабря в четвертом микрорайоне города.

Очевидцы сообщили, что у водителя якобы оторвался тромб и он скончался. Автомобиль ВАЗ, которым он уже не управлял, остановил металлический забор.

В дорожной полиции также полагают, что смерть водителя наступила не в результате ДТП.

Однако точную причину его гибели предстоит установить экспертам.

Возраст погибшего водителя не уточняется. Других пострадавших в ДТП не было.

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