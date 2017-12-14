В Алапаевске из-за подожженной коляски эвакуировали жилой дом

Минувшей ночью в одном из жилых домов в Алапаевске вспыхнул пожар. В четырехэтажке на улице Ленина, 22 загорелась детская коляска. Хозяйка оставила ее на лестничной площадке первого этажа. Пожарных вызвали сами жильцы. Прибывшие на место огнеборцы приняли решение о необходимости эвакуации. Ждать ликвидации пламени людям пришлось на ночном 15-градусном морозе.