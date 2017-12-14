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08:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Алапаевске из-за подожженной коляски эвакуировали жилой дом

Ликвидации пожара люди были вынуждены ждать на ночном морозе.

Минувшей ночью в одном из жилых домов в Алапаевске вспыхнул пожар. В четырехэтажке на улице Ленина, 22 загорелась детская коляска. Хозяйка оставила ее на лестничной площадке первого этажа. Пожарных вызвали сами жильцы. Прибывшие на место огнеборцы приняли решение о необходимости эвакуации. Ждать ликвидации пламени людям пришлось на ночном 15-градусном морозе.

— В 01:53 поступило сообщение о пожаре. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 10 человек. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава, — сообщили в МЧС по Свердловской области.

Горение пожарные ликвидировали в считанные минуты. Хозяйка предполагает, что коляску подожгли вандалы.

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