В Алапаевске из-за подожженной коляски эвакуировали жилой дом
Ликвидации пожара люди были вынуждены ждать на ночном морозе.
Ликвидации пожара люди были вынуждены ждать на ночном морозе.
Минувшей ночью в одном из жилых домов в Алапаевске вспыхнул пожар. В четырехэтажке на улице Ленина, 22 загорелась детская коляска. Хозяйка оставила ее на лестничной площадке первого этажа. Пожарных вызвали сами жильцы. Прибывшие на место огнеборцы приняли решение о необходимости эвакуации. Ждать ликвидации пламени людям пришлось на ночном 15-градусном морозе.
— В 01:53 поступило сообщение о пожаре.
Горение пожарные ликвидировали в считанные минуты. Хозяйка предполагает, что коляску подожгли вандалы.