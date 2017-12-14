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08:29 (мск), источник: dostup1.ru

Психбольной со второго раза зарезал сожительницу в Кизильском районе

Мужчина не выпускал истекающую кровью возлюбленную из объятий, мешая врачам оказывать ей помощь.

Житель Кизильского района (Челябинская область) арестован за убийство своей сожительницы, которая приняла его в свой дом после лечения в психбольнице, где он пролежал три года после предыдущего покушения на ее жизнь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 9 декабря в одном из домов поселка Кацбахский, где в гостях у пары сожителей происходила пьянка. Когда к мужчине приехали двое друзей, его возлюбленная закатила истерику, что те заберут его с собой и они «поедут по бабам». После скандала нежелательные гости ушли, а сожители остались выяснять отношения.

Во время разговора раздосадованный мужчина вышел из себя, схватил кухонный нож и нанес сожительнице два удара ножом в живот. Ей была вызвана скорая, но когда медики прибыли на место, агрессор стал плакать, целовать и обнимать потерпевшую, мешая врачам оказывать ей помощь. В итоге женщина скончалась на месте. Видевший ситуацию 17-летний сын погибшей набросился на сожителя матери и стал его избивать. Чтобы парень не убил злоумышленника, родственники увезли мужчину в дом к его матери, где он собрал вещи и стал дожидаться прихода полиции, а молодого человека доставили в больницу с нервным расстройством.

«Злоумышленник был задержан. Он никуда не убегал, свою вину сразу признал и раскаялся. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Во время следственного эксперимента мужчина дал показания на месте преступления. Ему уже назначена судебная психиатрическая экспертиза, которая установит, отдавал ли он отчет своим действиям, нанося удары ножом. Обвиняемый уже состоит на учете у врача-психиатра и имеет инвалидность. Расследование продолжается», — рассказала старший следователь Правобережного межрайонного следственного отдела СУ СКР по Челябинской области Жанна Турумбетова.

Примечательно, что ранее к мужчине уже применялись принудительные меры медицинского характера, когда он несколько лет назад ранил свою сожительницу в живот при похожих обстоятельствах. Три года он провел в психбольнице, а после лечения женщина снова приняла его, и они продолжили жить вместе. У погибшей остались двое сыновей 17 и 12 лет.

Ольга Плеханова.

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