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07:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В уфимском аэропорту пассажир устроил дебош

35-летний мужчина был пьян.

Как сообщает МВД Башкирии, в дежурную часть поступило сообщение, что один из пассажиров ведет себя крайне неадекватно. На место прибыли правоохранители и приняли решение снять его с авиарейса «Дубай-Уфа». Пассажир вел себя вызывающе и неуважительно в отношении других людей в аэропорту.

Сотрудники транспортной полиции доставили дебошира в дежурную часть. Там было установлено, что мужчина пьян. Был составлен протокол об административном правонарушении за «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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