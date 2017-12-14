В уфимском аэропорту пассажир устроил дебош

Как сообщает МВД Башкирии, в дежурную часть поступило сообщение, что один из пассажиров ведет себя крайне неадекватно. На место прибыли правоохранители и приняли решение снять его с авиарейса «Дубай-Уфа». Пассажир вел себя вызывающе и неуважительно в отношении других людей в аэропорту.