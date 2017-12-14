Двигатели разбившегося в Нелькане Л-410 доставили в Чехию

Источник: Хабаровский край сегодня

Турбовинтовые двигатели H80 с потерпевшего катастрофу около Нелькана самолёта Л-410 доставлены в Чехию на завод-изготовитель «General Electric Aviation Czech». В ближайшие дни комиссия с участием независимых страховщиков и экспертов Международного авиационного комитета (МАК) проведёт исследование моторов и попробует выявить причины аварии, рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудник компании «Хабаровские авиалинии».

— Это бывший чешский завод «Вальтер», который раньше изготавливал двигатели моделей M601 для самолётов L-410, — отметил собеседник агентства. — В 2008 году его купила американская корпорация «Дженерал Электрик» и начала выпуск собственных двигателей модели H80 для комплектации L-410.

Напомним, 15 ноября в 13.30 при заходе на посадку потерпел крушение самолет Л-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан. На борту находились 5 пассажиров и два члена экипажа. В аварии погибли командир воздушного судна Игорь Шумаков, второй пилот Александр Зуев, пассажиры Анна Лапонникова, Ольга Лапонникова, Денис Амосов, Светлана Пахомова. В катастрофе чудом выжила маленькая Жасмина Леонтьева, которая летела в гости в бабушке.

Полёты на самолетах Л-410 до выяснения причин происшествия приостановлены.