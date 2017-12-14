Двигатели разбившегося в Нелькане Л-410 доставили в Чехию
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Турбовинтовые двигатели H80 с потерпевшего катастрофу около Нелькана самолёта Л-410 доставлены в Чехию на
— Это бывший чешский завод «Вальтер», который раньше изготавливал двигатели моделей M601 для самолётов L-410, — отметил собеседник агентства. — В 2008 году его купила американская корпорация «Дженерал Электрик» и начала выпуск собственных двигателей модели H80 для комплектации L-410.
Напомним, 15 ноября в 13.30 при заходе на посадку потерпел крушение самолет Л-410, следовавший по маршруту Хабаровск —
По результатам предварительного анализа эксперты МАК установили, что к аварии привёл сбой в работе правого двигателя, попытки экипажа выправить появившийся крен к успеху не привели — лётчикам не хватило высоты. Левый двигатель работал в штатном режиме.