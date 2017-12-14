Насмерть сбивший ребенка автомобилист из Братска предстанет перед судом
Обвиняемому может грозить до 7 лет тюрьмы.
Обвиняемому может грозить до 7 лет тюрьмы.
19-летний водитель RAV-4 из Братска, который насмерть сбил девочку, предстанет перед судом. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, молодому человеку может грозить до 7 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Спустя три часа после ДТП инспекторами группы розыска отдельной роты ДПС Дмитрием Мельником и Виктором Гуляевым был установлен автомобиль и задержан предполагаемый виновник аварии. Им оказался 19-летний местный житель. Далее полиция установила, что у молодого человека нет водительских прав и в момент аварии он был пьяным. После было возбуждено уголовное дело, водителя арестовали», — отметили в
В процессе работы провели семь экспертиз, в том числе