В Екатеринбурге ищут 88-летнюю пенсионерку, пропавшую во время прогулки
У пожилой женщины есть проблемы со здоровьем.
У пожилой женщины есть проблемы со здоровьем.
В уральской столице второй день ищут 88-летнюю пенсионерку Надежду Ивановну Разнадежину. Пожилая женщина ушла днем на прогулку, но домой так и не вернулась. Одета пропавшая старушка была в серое зимнее пальто с песцовым воротником. Проживает пенсионерка на улице Расточная, 15, корпус 6.
— У нее спутанность сознания. Пожалуйста, сообщите, если увидите ее, — просят родственники.
Всех, кто обладает
Ирина Борисовна Антонова — +7 950 194 31 41.
Сергей Иванович Антонов — +7 950 194 33 71.