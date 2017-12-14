В Екатеринбурге ищут 88-летнюю пенсионерку, пропавшую во время прогулки

В уральской столице второй день ищут 88-летнюю пенсионерку Надежду Ивановну Разнадежину. Пожилая женщина ушла днем на прогулку, но домой так и не вернулась. Одета пропавшая старушка была в серое зимнее пальто с песцовым воротником. Проживает пенсионерка на улице Расточная, 15, корпус 6.