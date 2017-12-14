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08:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге ищут 88-летнюю пенсионерку, пропавшую во время прогулки

У пожилой женщины есть проблемы со здоровьем.

Источник: Комсомольская правда

В уральской столице второй день ищут 88-летнюю пенсионерку Надежду Ивановну Разнадежину. Пожилая женщина ушла днем на прогулку, но домой так и не вернулась. Одета пропавшая старушка была в серое зимнее пальто с песцовым воротником. Проживает пенсионерка на улице Расточная, 15, корпус 6.

— У нее спутанность сознания. Пожалуйста, сообщите, если увидите ее, — просят родственники.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Надежды Ивановны Разнадежиной, просьба позвонить ее дочери или зятю:

Ирина Борисовна Антонова — +7 950 194 31 41.

Сергей Иванович Антонов — +7 950 194 33 71.

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