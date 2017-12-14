Суд в Новосибирске начал рассматривать дело об убийстве 19 женщин, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.

По версии следствия, с осени 1998 года по июль 2005 года 52-летний мужчина знакомился на улицах города Новосибирска с молодыми женщинами и предлагал последним провести совместно время. Когда получал согласие, вывозил дам в безлюдные места, где убивал. Чтобы спрятать трупы, расчленял тела, а потом прятал части в разных местах Новосибирска и его окрестностях. Возраст убитых — от 18 лет до 31 года.

За эти годы следователи проверили более 5 тысяч мужчин, допрошено свыше 8 тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз. Объём уголовного дела составляет более 60 томов.

В 2016 году было установлено совпадение генотипа с биологическим образцом одного мужчины. 23 апреля 2016 года 52-летний житель Новосибирска был задержан, его заключили под стражу. Собранная доказательная база позволила 14 апреля 2017 года предъявить фигуранту дела окончательное обвинение.