Суд в Новосибирске начал рассматривать дело об убийстве 19 женщин
Дело будут рассматривать присяжные.
Дело будут рассматривать присяжные.
Суд в Новосибирске начал рассматривать дело об убийстве 19 женщин, об этом сообщает
По версии следствия, с осени 1998 года по июль 2005 года 52-летний мужчина знакомился на улицах города Новосибирска с молодыми женщинами и предлагал последним провести совместно время. Когда получал согласие, вывозил дам в безлюдные места, где убивал. Чтобы спрятать трупы, расчленял тела, а потом прятал части в разных местах Новосибирска и его окрестностях. Возраст убитых — от 18 лет до 31 года.
За эти годы следователи проверили более 5 тысяч мужчин, допрошено свыше 8 тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз. Объём уголовного дела составляет более 60 томов.
В 2016 году было установлено совпадение генотипа с биологическим образцом одного мужчины. 23 апреля 2016 года 52-летний житель Новосибирска был задержан, его заключили под стражу. Собранная доказательная база позволила 14 апреля 2017 года предъявить фигуранту дела окончательное обвинение.
30 ноября состоялось предварительное слушание по делу об убийствах. Обвиняемый попросил рассмотреть дело с участием присяжных. Перед заседанием мужчина пояснил журналистам, что не признает свою вину.