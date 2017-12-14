В Прикамье 35-летняя женщина с топором напала на подругу

Ссора между двумя жительницами Суксуна возникла в одном из частных домов в вечернее время. Одна из участниц конфликта — ранее судимая 35-летняя женщина, вторая — ее 49-летняя женщина приятельница.

Пострадавшая получила множественные травмы головы и тела. Ее срочно доставили в ближайшую больницу. А нападавшую женщину задержали. Сейчас она находится под стражей. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.