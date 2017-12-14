Следствие Башкирии завершило расследование избиения подростков в Салавате

По данным СК, 9 сентября обвиняемый на улице Губкина в Салавате избил двух несовершеннолетних. Он потребовал от них организовать застолье для 20 человек, купить закуску и спиртное на 15 тысяч рублей. Затем со своими знакомыми отвел потерпевших в заброшенное здание, где продолжил избиение, чтобы подавить их волю. Ранее знакомый пожаловался злоумышленнику на одного из подростков, якобы он оскорбил 15-летнюю девушку, ученицу параллельного класса, и пожелал, чтобы тот извинился перед ней.