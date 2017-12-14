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08:46 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Следствие Башкирии завершило расследование избиения подростков в Салавате

Следственный комитет по Башкирии завершил расследование уголовного дела по обвинению 21-летнего жителя Салавата в избиении двух 16-летних подростков (п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и вымогательстве (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, видео избиения подростков распространилось по соцсетям, после чего на ситуацию обратили внимание следственные органы.

По данным СК, 9 сентября обвиняемый на улице Губкина в Салавате избил двух несовершеннолетних. Он потребовал от них организовать застолье для 20 человек, купить закуску и спиртное на 15 тысяч рублей. Затем со своими знакомыми отвел потерпевших в заброшенное здание, где продолжил избиение, чтобы подавить их волю. Ранее знакомый пожаловался злоумышленнику на одного из подростков, якобы он оскорбил 15-летнюю девушку, ученицу параллельного класса, и пожелал, чтобы тот извинился перед ней.

Обоим потерпевшим причинен легкий вред здоровью. Установлено, что в августе 21-летний парень избил прикладом автомата ранее незнакомого 35-летнего жителя Салавата. Кроме того, похитил из магазина «Пятерочка» терминал для сбора данных о товаре стоимостью свыше 18 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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