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17:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшего молодого человека ищут в Неклиновском районе

Пропавшего Андрея Агупова ищут правоохранители в Неклиновском районе Ростовской области.

Как сообщает ГУ МВД РФ по региону, 18 ноября молодой человек 1998 года рождения ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 19 лет, рост 167 см, среднего телосложения, славянской внешности, серые глаза, русые коротко стриженные волосы. Особые приметы: на левом бедре — шрам от укуса собаки. В день исчезновения Андрей Агупов был одет в черную кожаную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки и вязаную коричневую шапку с двумя белыми полосками по кругу.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (8634) 7−2−42−20, 8 (8634) 7−2−42−14; 8 (909) 424−80−73.

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