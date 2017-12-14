Пропавшего молодого человека ищут в Неклиновском районе

Как сообщает ГУ МВД РФ по региону, 18 ноября молодой человек 1998 года рождения ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 19 лет, рост 167 см, среднего телосложения, славянской внешности, серые глаза, русые коротко стриженные волосы. Особые приметы: на левом бедре — шрам от укуса собаки. В день исчезновения Андрей Агупов был одет в черную кожаную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки и вязаную коричневую шапку с двумя белыми полосками по кругу.