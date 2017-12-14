Целый поселок в Челябинской области остался без воды, тепла и канализации
В Красноармейском районе жители поселка Баландино остались без воды, тепла и канализации, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В Красноармейском районе жители поселка Баландино остались без воды, тепла и канализации, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Как отмечают активисты ОНФ, в настоящий момент водоснабжение отключено в 15 многоквартирных домах по улице Железнодорожной. Неисправными оказались водоразборные колонки: жителям приходиться запасаться водой в другой части поселка. Не лучше ситуация с теплом — центральное отопление уже 6 лет находится в нерабочем состоянии: в четырех домах жильцы вынуждены отапливать квартиры масляными радиаторами. При этом температура в помещении едва достигает 15 градусов.
Как отмечают в ОНФ, канализационные воды сливаются в подвалы многоквартирных домов, а затем откачиваются в кустарники перед железной дорогой. В ближайшее время в поселке будет проведен выездной мониторинг с участием специалистов Роспотребнадзора, прокурора района и представителей администрации.
Андрей Мухамадеев