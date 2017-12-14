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09:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Начальника станции в Новосибирской области вновь осудят за взятку

Ранее мужчину уже судили за аналогичное преступление, тогда он получил условный срок, рассказали в Западно-Сибирском СУ СК на транспорте.

Начальника станции в Новосибирской области вновь осудят за взятку, об этом сообщает пресс-служба Запад-Сибирского СУ СК на транспорте.

По данным ведомства, экс-начальник железнодорожной станции Искитим получил от предпринимателя 33 тысячи рублей за беспрепятственный прием вагонов с грузом.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

«Напомним, что в сентябре 2017 года судом вынесен обвинительный приговор в отношении фигуранта уголовного дела, согласно которому он признан виновным в совершении аналогичного преступления и приговорен к 2 годам лишения свободы условно», — отметили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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