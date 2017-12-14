Начальника станции в Новосибирской области вновь осудят за взятку
Ранее мужчину уже судили за аналогичное преступление, тогда он получил условный срок, рассказали в
Ранее мужчину уже судили за аналогичное преступление, тогда он получил условный срок, рассказали в
Начальника станции в Новосибирской области вновь осудят за взятку, об этом сообщает
По данным ведомства,
Возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
«Напомним, что в сентябре 2017 года судом вынесен обвинительный приговор в отношении фигуранта уголовного дела, согласно которому он признан виновным в совершении аналогичного преступления и приговорен к 2 годам лишения свободы условно», — отметили в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.