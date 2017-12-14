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11:37 (мск), источник: Newtimes.kz

Мужчина, уехавший на поиски скота, найден избитым в районной больнице ЗКО

Жумагери Сарисов, по словам его супруги Жанны, три дня назад пропал при странных обстоятельствах, и неожиданно объявился в районной больнице, передает «Уральская неделя».

Источник: Newtimes.kz
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«Вечером 10 декабря мужу позвонили из посёлка, сказали, что пропал скот (семья Сарисовых переехала в Уральск не так давно, небольшое поголовье скота у них осталось в селе — примечание ред.). Муж собрался и уехал искать скот. На следующий день мне знакомые прислали фото избитого мужа и сообщили, что он и его товарищ лежат в больнице Бокейординского района», — рассказала Жанна Сарисова.

По словам женщины, она позвонила в ЦРБ Бокейорды, чтобы узнать, что с её мужем и как он оказался в больнице. Однако комментировать состояние мужа Жанне отказались.

«Мне сказали, что мужа охраняют полицейские, позвать его к телефону медработники отказались», — рассказала Жанна.

Знакомые рассказали Жанне, что Жумагери и его товарища во время поисков скота в Бокейординском районе задержали сотрудники «Охотзоопрома». Те же сотрудники обвинили мужчин в незаконном отстреле сайги и избили. После этого избитых доставили в ЦРБ Бокейординского района.

В районной больнице Бокейординского района, пообещав уточнить информацию о пострадавшем мужчине, позже отключили телефоны.

Сама Жанна Сариева рассказала, что она написала заявление в полицию по факту избиения её мужа.

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