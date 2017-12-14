В Хабаровске возбудили уголовное дело после пожара в многоэтажке

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти трех человек после пожара в многоэтажном доме в Хабаровске, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости, что трое пострадавших «скончались в каретах скорой медицинской помощи» в результате пожара в девятиэтажном жилом доме. Общая площадь пожара составила 45 квадратных метров, из горящего здания были спасены 18 человек.

«Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», — сообщает СУСК.

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По данным следствия, утром 14 декабря в квартире на первом этаже многоэтажного дома, расположенного в Железнодорожном районе Хабаровска, произошел пожар. Пожилые владельцы квартиры успели эвакуироваться. Жертвами ЧП стали трое жителей данного дома, которые проживали на верхних этажах. По предварительным данным, они задохнулись в дыму, которым заволокло весь подъезд.

Следствие уточняет, что жертвами пожара стали женщина 1951 года рождения и двое мужчин 1964, 1965 годов рождения.

Причиной пожара, по предварительной информации, мог стать электрообогреватель с вентилятором. Владельцы квартиры на первом этаже установили его на балконе для обогрева банок с соленьями. По неустановленной пока причине, обогреватель загорелся, возгорание перекинулось сначала на вещи, расположенные на балконе, а затем огонь охватил квартиру.