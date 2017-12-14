Телефонные террористы «заминировали» гостиницу в центре Владивостока
По приморской столице вновь прокатилась волна сообщений о бомбах.
По приморской столице вновь прокатилась волна сообщений о бомбах.
Владивосток сегодня, 14 декабря, накрыла очередная волна «заминирований». В этот раз стражам порядка сообщили о бомбах сразу на трёх объектах.
Телефонные террористы вновь атаковали приморскую столицу. В полицию сообщили сразу о трёх заложенных бомбах. По данным источника РИА «Восток-Медиа» в городской полиции, речь идёт о гостинице «Экватор» (Набережная, 20), гостинице «Томь» (Енийская, 23А) и пригородном кафе «Севан». Как рассказал корреспонденту агентства представитель гостиницы «Экватор», всё произошло буквально час назад.
«После обеда правоохранительные органы предупредили нас о возможном минировании. Приехали специалисты, всё обыскали. Вызов, к счастью, оказался ложным», — сообщил сотрудник гостиницы. То же самое произошло и в двух других случаях.
Стоит отметить, что за 2017 год это уже третья волна телефонного терроризма, накрывшая Владивосток. Первая — общероссийская — произошла в сентябре. Тогда неизвестные за несколько дней сообщили о минировании сотен зданий в более чем 70 городах страны.