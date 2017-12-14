Телефонные террористы «заминировали» гостиницу в центре Владивостока

«После обеда правоохранительные органы предупредили нас о возможном минировании. Приехали специалисты, всё обыскали. Вызов, к счастью, оказался ложным», — сообщил сотрудник гостиницы. То же самое произошло и в двух других случаях.

Стоит отметить, что за 2017 год это уже третья волна телефонного терроризма, накрывшая Владивосток. Первая — общероссийская — произошла в сентябре. Тогда неизвестные за несколько дней сообщили о минировании сотен зданий в более чем 70 городах страны. Из-за их деятельности во Владивостоке эвакуировали семь торговых центров, общежитие «Дальрыбвтуза» и автовокзал. Второй инцидент произошёл буквально пару дней назад. Злоумышленники «заминировали» здания на Семёновской площади, проспекте Красного знамени и улице Русской. Теперь ситуация повторяется. Примечательно, что в первом случае работникам ФСБ удалось найти виновных — ими якобы оказались четыре россиянина, живущие за рубежом. Кто хулиганит во Владивостоке теперь, пока никто не знает.