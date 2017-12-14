Хозяева горевшей квартиры в жилом доме в Хабаровске грели на балконе банки
Пожилая пара в результате происшествия не пострадала, погибли их соседи.
Пожилая пара в результате происшествия не пострадала, погибли их соседи.
Обогреватель,
«В квартире на первом этаже, в которой произошёл пожар, проживает пожилая пара. Они хранили на балконе банки с соленьями и выставили туда обогреватель, который, предварительно, и стал причиной возникновения пожара. Супруги не пострадали», — рассказал корреспонденту агентства старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.
По его словам, в результате пожара погибли женщина 1951 года рождения, а также двое мужчин 1964 и 1965 года рождения. Их обнаружили на пятом и девятом этажах в коридорах, но реанимировать не смогли, несмотря на все усилия врачей.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», пожар разгорелся в девятиэтажном жилом доме в ДОСах сегодня, 14 декабря, около шести часов утра. Хозяева квартиры успели покинуть её и начали сообщать соседям о произошедшем. Прибыв на место, спасатели обнаружили сильное задымление и эвакуировали из здания 21 человека, в том числе детей. По предварительным данным от МЧС, причиной пожара мог стать обогреватель типа «ветерок», который работал на балконе пострадавшей квартиры.