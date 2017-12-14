Хозяева горевшей квартиры в жилом доме в Хабаровске грели на балконе банки

Обогреватель, из-за которого, по предварительным данным, трое горожан погибли в результате пожара в жилом доме в Хабаровске, включила пожилая пара. Супруги хранили на балконе закатанные банки с соленьями и выставили туда тепловентилятор, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«В квартире на первом этаже, в которой произошёл пожар, проживает пожилая пара. Они хранили на балконе банки с соленьями и выставили туда обогреватель, который, предварительно, и стал причиной возникновения пожара. Супруги не пострадали», — рассказал корреспонденту агентства старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

По его словам, в результате пожара погибли женщина 1951 года рождения, а также двое мужчин 1964 и 1965 года рождения. Их обнаружили на пятом и девятом этажах в коридорах, но реанимировать не смогли, несмотря на все усилия врачей.