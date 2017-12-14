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10:27 (мск), источник: Водитель Петербурга

На Ленинском грузовик снёс светофор и размочалил такси

Светофор стал «жертвой» ночной аварии на Ленинском проспекте.

«Грузовик снёс светофор напротив Ленинского, 104. Такси тоже досталось. Все живы», — сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

«У корабелки. Хороший светофор был. Нужный пешеходам, — отмечает Рюрик. — Надеюсь, быстро восстановят».

По словам Ольги, легковушку пришлось увозить с места аварии на эвакуаторе.

«Автомобили компании X-5 Retail Group не ездят более 70 км/ч. Это про грузовик. А таксист, скорее всего, неожиданно затормозил во втором ряду, пропустив поворот к Университету, — предполагает Борис. — За рулём такси смуглый бородатый товарищ. Ходил вокруг, почёсывая голову. <…> Примерно в 1:20, когда я проезжал мимо, он ходил вокруг своей машины».

Точные обстоятельства выясняются.

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