На Ленинском грузовик снёс светофор и размочалил такси
Светофор стал «жертвой» ночной аварии на Ленинском проспекте.
Светофор стал «жертвой» ночной аварии на Ленинском проспекте.
«Грузовик снёс светофор напротив Ленинского, 104. Такси тоже досталось. Все живы», — сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«У корабелки. Хороший светофор был. Нужный пешеходам, — отмечает Рюрик. — Надеюсь, быстро восстановят».
По словам Ольги, легковушку пришлось увозить с места аварии на эвакуаторе.
«Автомобили компании X-5 Retail Group не ездят более 70 км/ч. Это про грузовик. А таксист, скорее всего, неожиданно затормозил во втором ряду, пропустив поворот к Университету, — предполагает Борис. — За рулём такси смуглый бородатый товарищ. Ходил вокруг, почёсывая голову. <…> Примерно в 1:20, когда я проезжал мимо, он ходил вокруг своей машины».
Точные обстоятельства выясняются.