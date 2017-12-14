На Ленинском грузовик снёс светофор и размочалил такси

«Автомобили компании X-5 Retail Group не ездят более 70 км/ч. Это про грузовик. А таксист, скорее всего, неожиданно затормозил во втором ряду, пропустив поворот к Университету, — предполагает Борис. — За рулём такси смуглый бородатый товарищ. Ходил вокруг, почёсывая голову. <…> Примерно в 1:20, когда я проезжал мимо, он ходил вокруг своей машины».