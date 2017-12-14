Пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Петербурге

Источник: Комсомольская правда

Женщина, живущая в одной из квартир дома номер 16 по Втором Муринскому проспекту, может праздновать второй день рождения. Около полуночи спасатели спасли из горящей квартиры.

— Сообщение о возгорании поступило в 23:55. Загорелась двухкомнатная квартира, пожар начался на кухне. К ликвидации огня привлекались три единицы техники и 13 человек личного состава, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

55-летняя хозяйка была в это время дома. Сама выйти из квартиры она не смогла, выбраться из горящего дома ей помогли спасатели. С пожаром справились за 25 минут. Отмечается, что сама женщина не пострадала. В отличие от жилища.