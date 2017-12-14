Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Леонидом Броневым
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Хоккеист Ларионов призвал РФ сознаться в допинговых махинациях
Как первая скрипка Большого театра стала бездомной
Горбачев ответил на слова посла США о его внучке
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Посол США Хантсман ответил на вопрос: "А чей же Крым?"
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Александр Солдатов несколько месяцев умирал дома от рака мозга
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Ника Белоцерковская разводится с мужем
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
СМИ: В Подмосковье нашли тело Марии Политовой из «Дома-2»
МИД Польши: Наше ангельское терпение кончилось
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
10:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Петербурге

Пожар начался на кухне.

Источник: Комсомольская правда

Женщина, живущая в одной из квартир дома номер 16 по Втором Муринскому проспекту, может праздновать второй день рождения. Около полуночи спасатели спасли из горящей квартиры.

— Сообщение о возгорании поступило в 23:55. Загорелась двухкомнатная квартира, пожар начался на кухне. К ликвидации огня привлекались три единицы техники и 13 человек личного состава, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

55-летняя хозяйка была в это время дома. Сама выйти из квартиры она не смогла, выбраться из горящего дома ей помогли спасатели. С пожаром справились за 25 минут. Отмечается, что сама женщина не пострадала. В отличие от жилища.

Причины возгорания еще предстоит выяснить. Предварительных данных на этот счет пока нет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Григорий Лепс: "Думаю, вхожу в десятку крупнейших коллекционеров икон"
50-летняя Николь Кидман снялась обнаженной в новом фильме
Олимпиада и немного о личном: что расскажет Путин журналистам
Россияне стали реже снимать деньги с банковских карт
СМИ узнали, что Сергей Миронов «на 99%» не пойдет на выборы
Депутат предложил Минобрнауки ввести 12-й класс в школах
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
В Канаде разбился пассажирский самолет ATR-42
Милонова расстроили дорогие осьминоги и креветки в магазинах
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
От Кати Пушкаревой до няни Вики: звезды сериалов отметили юбилей Популярные российские актеры кино и телевидения собрались на праздновании 15-летия компании «Амедиа»
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь