Из пожара в Омской области спасли животных на 2,5 миллиона
На горящей ферме содержались 20 лошадей, 60 коров и 200 баранов.
На горящей ферме содержались 20 лошадей, 60 коров и 200 баранов.
Вчера, 13 декабря, примерно в 23:30 в пункт пожарной охраны в Полтавском районе поступило сообщение о том, что загорелась ферма в селе Ольгино. К приезду пожарных огонь охватил здание внутри и пробивался наружу через крышу. Спасатели тут же начали отбивать пламя от той части здания, где стояли животные. В общей сложности огнеборцы спасли 280 животных: 60 коров, 20 лошадей и 200 баранов.
Как пояснили порталу Om1.ru в ГУ МЧС России по Омской области, пожар произошел
Прибывшие на место пожарные локализовали пламя за 20 минут. Полностью потушить пламя удалось в 2:10. Трактор восстановлению не подлежит. Зато огнеборцы спасли домашнего скота на 2,5 млн рублей.