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09:14 (мск), источник: Om1.ru

Из пожара в Омской области спасли животных на 2,5 миллиона

На горящей ферме содержались 20 лошадей, 60 коров и 200 баранов.

Вчера, 13 декабря, примерно в 23:30 в пункт пожарной охраны в Полтавском районе поступило сообщение о том, что загорелась ферма в селе Ольгино. К приезду пожарных огонь охватил здание внутри и пробивался наружу через крышу. Спасатели тут же начали отбивать пламя от той части здания, где стояли животные. В общей сложности огнеборцы спасли 280 животных: 60 коров, 20 лошадей и 200 баранов.

Как пояснили порталу Om1.ru в ГУ МЧС России по Омской области, пожар произошел из-за трактора МТЗ-80, у которого замкнуло электроподогреватель. Огонь с машины перешел на бытовку, а оттуда на всю ферму.

Прибывшие на место пожарные локализовали пламя за 20 минут. Полностью потушить пламя удалось в 2:10. Трактор восстановлению не подлежит. Зато огнеборцы спасли домашнего скота на 2,5 млн рублей.

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