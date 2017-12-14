Из пожара в Омской области спасли животных на 2,5 миллиона

Вчера, 13 декабря, примерно в 23:30 в пункт пожарной охраны в Полтавском районе поступило сообщение о том, что загорелась ферма в селе Ольгино. К приезду пожарных огонь охватил здание внутри и пробивался наружу через крышу. Спасатели тут же начали отбивать пламя от той части здания, где стояли животные. В общей сложности огнеборцы спасли 280 животных: 60 коров, 20 лошадей и 200 баранов.