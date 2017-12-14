В Крыму пограничники задержали двух разыскиваемых украинцев

Источник: РИА "Новости"

Один из задержанных — 32-летний гражданин Украины, который является фигурантом уголовного дела о незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств в крупном размере.

Вторым оказался гражданин Украины 1961 года рождения, прибывший в пункт пропуска из Херсона. Мужчина разыскивается правоохранителями из Южно-Сахалинска по уголовному процессу в качестве обвиняемого за использование рабского труда, повлекшее тяжкие последствия.