В Крыму пограничники задержали двух разыскиваемых украинцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Пограничники Крыма задержали в пункте пропуска двух украинцев, находящихся в федеральном розыске, сообщает региональное погрануправление ФСБ России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Пограничники Крыма задержали в пункте пропуска двух украинцев, находящихся в федеральном розыске, сообщает региональное погрануправление ФСБ России.
Один из задержанных — 32-летний гражданин Украины, который является фигурантом уголовного дела о незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств в крупном размере.
Вторым оказался гражданин Украины 1961 года рождения, прибывший в пункт пропуска из Херсона. Мужчина разыскивается правоохранителями из
«Оба разыскиваемых по уголовным статьям переданы в руки сотрудников полиции ОМВД города Армянска. В отношении задержанных принята мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.