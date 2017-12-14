В Воронежской области ночью пожар уничтожил жилой дом
На месте возгорания работали семь человек.
На месте возгорания работали семь человек.
В ночь на четверг, 14 декабря 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Щорса в селе Поповка Россошанского района. Звонок был зафиксирован в 2:46.
«Огонь уничтожил жилой дом, — рассказали в МЧС. — Пожар удалось ликвидировать в 3:40 утра».
На место ЧП выезжали семеро сотрудников МЧС и две единицы техники. Теперь экспертам предстоит выяснить причину пожара.
Отметим, возгорание обошлось без пострадавших.