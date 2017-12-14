Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский и Фрейндлих посетили премьеру «Карпа отмороженного»
На лице американца выросли грибы
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Что станет с жильем в 2018 году?
Валерия, Гагарина и Лопырева блистали на вручении премии в Москве
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Сколько дней продлятся новогодние каникулы в 2018 году
13 подарков, которые могут испортить Новый год
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Ника Белоцерковская разводится с мужем
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
СМИ: В Подмосковье нашли тело Марии Политовой из «Дома-2»
МИД Польши: Наше ангельское терпение кончилось
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
8Суперлуние-2017
09:43 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области ночью пожар уничтожил жилой дом

На месте возгорания работали семь человек.

Источник: Новости Воронежа

В ночь на четверг, 14 декабря 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Щорса в селе Поповка Россошанского района. Звонок был зафиксирован в 2:46.

«Огонь уничтожил жилой дом, — рассказали в МЧС. — Пожар удалось ликвидировать в 3:40 утра».

На место ЧП выезжали семеро сотрудников МЧС и две единицы техники. Теперь экспертам предстоит выяснить причину пожара.
Отметим, возгорание обошлось без пострадавших.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Воронежской области парни угнали ночью два трактора и разбили один…
В Воронежской области сгорели около 400 килограммов сена
Олимпиада и немного о личном: что расскажет Путин журналистам
Россияне стали реже снимать деньги с банковских карт
СМИ узнали, что Сергей Миронов «на 99%» не пойдет на выборы
Депутат предложил Минобрнауки ввести 12-й класс в школах
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
В Канаде разбился пассажирский самолет ATR-42
Милонова расстроили дорогие осьминоги и креветки в магазинах
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
От Кати Пушкаревой до няни Вики: звезды сериалов отметили юбилей Популярные российские актеры кино и телевидения собрались на праздновании 15-летия компании «Амедиа»
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь