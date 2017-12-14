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09:14 (мск), источник: Sputnik.by

Немка весом 145 кг застряла в ванне и через несколько дней умерла

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Жительница Германии, страдающая лишним весом, упала в ванну и не смогла оттуда выбраться, ей на помощь подоспел муж, передает Daily Mirror.

Источник: Sputnik.by
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Женщина отказалась от вызова спасательных служб и осталась сидеть в ванне, а через 10 дней супруг нашел ее мертвой. В результате мужчину арестовали по обвинению в бездействии, которое привело к летальному исходу.

Эта жуткая история произошла в немецком городе Беккум, земля Северный Рейн-Вестфалия. 145-килограммовая женщина во время принятия душа поскользнулась, упала в ванну и застряла там. При падении она разбила головой стеклянную полку и выбраться самостоятельно не смогла. Подоспевший на помощь муж предложил ей вызвать спасателей, но женщина отказалась. Тогда супруг оставил пострадавшей мобильный телефон, чтобы при необходимости она сама могла связаться с экстренными службами. Несколько дней мужчина приносил жене еду, напитки и лекарства, пока она играла на планшете, сидя в ванне.

Так продолжалось 10 дней, а на 13-й мужчина сам позвонил в скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, к тому моменту она была мертва уже 2−3 дня, предположительно, причиной стала пневмония.

Мужчину обвинили в бездействии, приведшем к смерти жены, и арестовали его. Однако он отрицает вину, поскольку женщина сама отказалась от помощи. «Я ей сказал: если тебе нужна помощь, зови ее сама. От меня ты ее все равно не хочешь», — пояснил он. В данный момент рассмотрение дела продолжается.

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