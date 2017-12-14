Немка весом 145 кг застряла в ванне и через несколько дней умерла
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Жительница Германии, страдающая лишним весом, упала в ванну и не смогла оттуда выбраться, ей на помощь подоспел муж, передает Daily Mirror.
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Жительница Германии, страдающая лишним весом, упала в ванну и не смогла оттуда выбраться, ей на помощь подоспел муж, передает Daily Mirror.
Женщина отказалась от вызова спасательных служб и осталась сидеть в ванне, а через 10 дней супруг нашел ее мертвой. В результате мужчину арестовали по обвинению в бездействии, которое привело к летальному исходу.
Эта жуткая история произошла в немецком городе Беккум, земля Северный
Так продолжалось 10 дней, а на 13-й мужчина сам позвонил в скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, к тому моменту она была мертва уже 2−3 дня, предположительно, причиной стала пневмония.
Мужчину обвинили в бездействии, приведшем к смерти жены, и арестовали его. Однако он отрицает вину, поскольку женщина сама отказалась от помощи. «Я ей сказал: если тебе нужна помощь, зови ее сама. От меня ты ее все равно не хочешь», — пояснил он. В данный момент рассмотрение дела продолжается.