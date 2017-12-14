Стоматолог оставил без зубов и денег восемь жителей Академгородка

В Новосибирске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении врача-стоматолога, обвиняемого в мошенничестве. Прокурор Советского района Николай Земеров по обращениям пожилых людей провел проверку в ООО «Надежда», оказывающем стоматологические услуги. «Граждане жаловались, что врач похитил у них сбережения (от 11 до 54 тысяч рублей), не оказав услуги или оказав их ненадлежащего качества, а в дальнейшем уклонялся от встреч, чтобы урегулировать конфликт», — сообщил VN.ru представитель прокуратуры региона Дмитрий Лямкин.