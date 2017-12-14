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09:47 (мск), источник: VN.ru

Стоматолог оставил без зубов и денег восемь жителей Академгородка

С ноября 2016 по май 2017 года в Новосибирске врач-стоматолог похитил у восьми потерпевших свыше 325 тысяч рублей под видом оказания медицинских услуг по протезированию зубов.

В Новосибирске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении врача-стоматолога, обвиняемого в мошенничестве. Прокурор Советского района Николай Земеров по обращениям пожилых людей провел проверку в ООО «Надежда», оказывающем стоматологические услуги. «Граждане жаловались, что врач похитил у них сбережения (от 11 до 54 тысяч рублей), не оказав услуги или оказав их ненадлежащего качества, а в дальнейшем уклонялся от встреч, чтобы урегулировать конфликт», — сообщил VN.ru представитель прокуратуры региона Дмитрий Лямкин.

На основании постановления прокурора Советского района в отделе полиции возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего врача-стоматолога, являвшегося директором ООО «Надежда», по признакам преступления «Мошенничество с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданам». Расследование уголовного дела взято в прокуратуре на контроль.

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