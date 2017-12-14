Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Алена Шишкова примерила изысканное нежно-розовое платье
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Выплаты за победы на ОИ-2018 вызвали недоумение соцсетей
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Алена Шишкова примерила изысканное нежно-розовое платье
Холли Берри рассталась с молодым бойфрендом
СМИ: В Подмосковье нашли тело Марии Политовой из «Дома-2»
МИД Польши: Наше ангельское терпение кончилось
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
8Суперлуние-2017
10:03 (мск), источник: "Российская газета"

В Прикамье завели дело о гибели трех человек в ДТП

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек на трассе Очер — Сива. Об этом сообщили в краевом ГУВД.

Установлено, что 38-летний водитель ВАЗ-211441 выехал на встречную полосу, где его автомобиль врезался в Lada Granta. При этом сразу же погибли мужчина и женщина, ехавшие в ВАЗ. Разные травмы при аварии получили оба водителя и пассажирка Lada Granta. Позднее водитель «Гранты» умер в больнице.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина, управлявший ВАЗ, ранее часто привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В ноябре 2016 года его вообще лишили прав. Если мужчину признают виновным в гибели людей, то он может быть приговорен к семи годам лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 "Союз МС-05" с тремя членами экипажа отстыковался от МКС
Дешевеющие ипотека и жилье приведут к надуванию кредитного пузыря
Олимпиада и немного о личном: что расскажет Путин журналистам
Россияне стали реже снимать деньги с банковских карт
СМИ узнали, что Сергей Миронов «на 99%» не пойдет на выборы
Депутат предложил Минобрнауки ввести 12-й класс в школах
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
В Канаде разбился пассажирский самолет ATR-42
Милонова расстроили дорогие осьминоги и креветки в магазинах
Спорт
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира Мадридцы в полуфинале турнира не без труда победили «Аль-Джазиру» из ОАЭ
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
От Кати Пушкаревой до няни Вики: звезды сериалов отметили юбилей Популярные российские актеры кино и телевидения собрались на праздновании 15-летия компании «Амедиа»
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь