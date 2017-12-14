В Прикамье завели дело о гибели трех человек в ДТП

Установлено, что 38-летний водитель ВАЗ-211441 выехал на встречную полосу, где его автомобиль врезался в Lada Granta. При этом сразу же погибли мужчина и женщина, ехавшие в ВАЗ. Разные травмы при аварии получили оба водителя и пассажирка Lada Granta. Позднее водитель «Гранты» умер в больнице.