В Прикамье завели дело о гибели трех человек в ДТП
В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек на трассе Очер — Сива. Об этом сообщили в краевом ГУВД.
В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек на трассе Очер — Сива. Об этом сообщили в краевом ГУВД.
Установлено, что 38-летний водитель ВАЗ-211441 выехал на встречную полосу, где его автомобиль врезался в Lada Granta. При этом сразу же погибли мужчина и женщина, ехавшие в ВАЗ. Разные травмы при аварии получили оба водителя и пассажирка Lada Granta. Позднее водитель «Гранты» умер в больнице.
Сотрудники полиции выяснили, что мужчина, управлявший ВАЗ, ранее часто привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В ноябре 2016 года его вообще лишили прав. Если мужчину признают виновным в гибели людей, то он может быть приговорен к семи годам лишения свободы.