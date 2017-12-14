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09:59 (мск), источник: Om1.ru

Омскому бойцу Батталову, убившему владельца «Лексуса», дали 22 года колонии строгого режима

Кроме того, убийца должен будет выплатить 2 миллиона рублей матери и жене убитого.

Сегодня, 14 декабря, в Омском областном суде огласили приговор 29-летнему Серику Батталову. Омского бойца без правил признали виновным в разбое с целью хищения имущества и убийстве по предварительному сговору 41-летнего Александра Раткевича, который занимался перепродажей дорогих автомобилей.

17 марта Батталов вместе со своим сообщником 26-летним Василием Еланцевым встретились с Раткевичем возле его дома на Левобережье для осмотра машины «Лексус», выставленной на продажу. Однако убийцы и не планировали приобретать дорогую иномарку. Они попросили владельца провести тест-драйв возле спортивного комплекса «Арена Омска».

Там они накинулись на мужчину, избили его до бессознательного состояния, а затем вывезли за город и задушили буксировочным тросом. Тело Батталов и Еланцев переложили в другой автомобиль и отвезли в Новосибирскую область, где сожгли, а останки закопали.

Дорогой «Лексус» они продали бывшей жене Еланцева, которую правоохранители задержали за рулем на следующий же день после пропажи Раткевича. Через несколько дней Еланцев был найден мертвым в своей машине в одном из садоводств. Правоохранители сделали вывод, что его никто не убивал.

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Отвечать за преступления пришлось одному Батталову, хотя он пытался переложить большую часть вины на умершего сообщника. Тем не менее присяжные заседатели посчитали, что снисхождения боец не заслуживает, а прокуратура настаивала на 23 годах заключения свободы строгого режима. Приговором суда Батталов отправится за решетку на долгих 22 года.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Омский областной суд назначил данному лицу наказание в виде 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, но поскольку он совершил преступление в период условного осуждения по предыдущему приговору, суд окончательно назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Супруга и мать погибшего Раткевича также предъявили иски на компенсацию морального вреда — мать потребовала у Батталова 25 миллионов рублей, а супруга — 3. Однако суд постановил выплатить по миллиону каждой потерпевшей, то есть в сумме 2 миллиона рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.

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