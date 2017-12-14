Омскому бойцу Батталову, убившему владельца «Лексуса», дали 22 года колонии строгого режима

Сегодня, 14 декабря, в Омском областном суде огласили приговор 29-летнему Серику Батталову. Омского бойца без правил признали виновным в разбое с целью хищения имущества и убийстве по предварительному сговору 41-летнего Александра Раткевича, который занимался перепродажей дорогих автомобилей.

17 марта Батталов вместе со своим сообщником 26-летним Василием Еланцевым встретились с Раткевичем возле его дома на Левобережье для осмотра машины «Лексус», выставленной на продажу. Однако убийцы и не планировали приобретать дорогую иномарку. Они попросили владельца провести тест-драйв возле спортивного комплекса «Арена Омска».

Там они накинулись на мужчину, избили его до бессознательного состояния, а затем вывезли за город и задушили буксировочным тросом. Тело Батталов и Еланцев переложили в другой автомобиль и отвезли в Новосибирскую область, где сожгли, а останки закопали.

Дорогой «Лексус» они продали бывшей жене Еланцева, которую правоохранители задержали за рулем на следующий же день после пропажи Раткевича. Через несколько дней Еланцев был найден мертвым в своей машине в одном из садоводств. Правоохранители сделали вывод, что его никто не убивал.

Отвечать за преступления пришлось одному Батталову, хотя он пытался переложить большую часть вины на умершего сообщника. Тем не менее присяжные заседатели посчитали, что снисхождения боец не заслуживает, а прокуратура настаивала на 23 годах заключения свободы строгого режима. Приговором суда Батталов отправится за решетку на долгих 22 года.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Омский областной суд назначил данному лицу наказание в виде 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, но поскольку он совершил преступление в период условного осуждения по предыдущему приговору, суд окончательно назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.