В трети гостиниц Ростова нашли нарушения правил пожарной безопасности

Проверку начали из-за сентябрьского пожара в отеле Torn-House, тогда погибли два человека. Всего специалисты выявили более 1 тыс. нарушений в гостиницах города. Более 60 человек оштрафовали на общую сумму 600 тыс. руб. Одному из предпринимателей запретили использовать жилой дом в качестве гостиницы.

«К наиболее типичным выявляемым нарушениям законодательства о пожарной безопасности относятся несоответствие эвакуационных выходов предъявляемым требованиям по их количеству и размерам, а также применение на путях эвакуации облицовочных материалов с отсутствующими показателями пожарной опасности; эксплуатация систем пожарной автоматики в неработоспособном состоянии либо с нарушениями; отсутствие оборудования для передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны», — говорится в сообщении.