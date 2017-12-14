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14:08 (мск), источник: Коммерсантъ

В трети гостиниц Ростова нашли нарушения правил пожарной безопасности

В Ростове-на-Дону региональная прокуратура выявила нарушения правил пожарной безопасности в 48 из 148 гостиницах города, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку начали из-за сентябрьского пожара в отеле Torn-House, тогда погибли два человека. Всего специалисты выявили более 1 тыс. нарушений в гостиницах города. Более 60 человек оштрафовали на общую сумму 600 тыс. руб. Одному из предпринимателей запретили использовать жилой дом в качестве гостиницы.

«К наиболее типичным выявляемым нарушениям законодательства о пожарной безопасности относятся несоответствие эвакуационных выходов предъявляемым требованиям по их количеству и размерам, а также применение на путях эвакуации облицовочных материалов с отсутствующими показателями пожарной опасности; эксплуатация систем пожарной автоматики в неработоспособном состоянии либо с нарушениями; отсутствие оборудования для передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны», — говорится в сообщении.

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