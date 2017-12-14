В трети гостиниц Ростова нашли нарушения правил пожарной безопасности
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Проверку начали
«К наиболее типичным выявляемым нарушениям законодательства о пожарной безопасности относятся несоответствие эвакуационных выходов предъявляемым требованиям по их количеству и размерам, а также применение на путях эвакуации облицовочных материалов с отсутствующими показателями пожарной опасности; эксплуатация систем пожарной автоматики в неработоспособном состоянии либо с нарушениями; отсутствие оборудования для передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны», — говорится в сообщении.